Sondaggi politici elettorali oggi 17 luglio 2024 | Fratelli d’Italia continua a crescere in calo il Pd

(Di mercoledì 17 luglio 2024)17. A oltre un mese dalle elezioni europee, il partito di Giorgia Meloni guadagna ancora consensi e si avvicina a sfondare il muro del 30%. Secondo l’ultimoo di Swg per il TgLa7 – realizzato tra il 10 e il 15su un campione di 1.200 intervistati – i “patrioti” meloniani veleggianoal 29,6%, quasi un punto in più rispetto al risultato delle europee ma anche lo 0,4% rispetto alla rilevazione Swg di una settimana fa. In compenso, il Pd perde terreno. A fronte del 24,1% delle recenti elezioni, il partito guidato da Elly Schlein viene stimatoal 23%, inanche rispetto al 23,3% di una settimana fa.