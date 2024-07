Shein Summer Tour al via l’ultima tappa | ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024)DIX KLARNA CONTINUA CONA PESCARA Continua la collaborazione trae Klarna, i due brand legati al mondo della moda, della musica e del divertimento! Dopo le attivazioni di successo a Milano con lo #StyleITYourWaye la #Oasis a Roma,, global e-retailer di llifestyle, e Klarna, provider globale di pagamenti e di servizi per lo shopping assistiti da intelligenza artificiale, tornano con uno speciale Airstream customizzato per donare alla tua estate un tocco glamour! Dopo aver incantato la spiaggia dei Bagni Ricci a Rimini settimana scorsa (12 e 13 luglio), il van è pronto a sostare per due giorni, il 19 e il 20 luglio, nei pressi del beach club HAWAII Pescara, in Viale della Riviera 154.