Prof delle superiori vende anche integratori alimentari | maxi sanzione della Guardia di Finanza

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pistoia, 17 luglio 2024 – Insegna in una scuola superiore eonline, ma il ministero dell'Istruzione non l'aveva autorizzata. È quanto scoperto in provincia di Pistoia dal nucleo di polizia economico finanziariadiche, a seguito di apondimenti investigativi, ha scoperto il secondo lavoro di una docente di una scuola superiore. L'insegnante si era dedicata per un paio di anni alla vendita sul web diper conto di una società del nord Italia, l'attività però non era autorizzata dalla struttura competente del dicastero come invece prescritto dalla legge. Un errore che adesso le costa il 100% dei ricavi: come spiegano in effetti gli investigatori, dovrà versare tutti i quasi 10.000 euro di provvigioni nel frattempo incamerate alla pubblica amministrazione.