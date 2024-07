Oggi i gironi della B Le anconetane fremono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Attesa per iserie B di basket che verranno resi notidal Consiglio federale che si riunisce in giornata (ore 14) per decidere sulle ammissioni ai vari tornei. Dopo le rumors uscite nei giorni scorsi sulla B Nazionale di cui il Carlino ha dato conto e che vedono Jesi e Fabriano inserite nel girone sud, nelle ultime ore indiscrezioni anche suiseconda serie cadetta, la serie B Interregionale, dove le Marche saranno nella conference centro, ancora una volta articolata in dueche si incroceranno nella seconda fase. La conference dovrebbe riguardare le squadre di Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Toscana, Sardegna e Lazio, articolandosi inizialmente in dueda 12, E ed F.