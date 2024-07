Nuovo sguardo allo Xenomorfo in Alien | Romulus sta riscuotendo grandi elogi dai fan

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Grazie a una nuova proiezione in un cinema di Los Angeles, possiamo ammirare loa grandezza naturale in. Un modello fedele all’originale dell’iconico extraterrestre del film è attualmente esposto al Regal Cinemas LA Live, offrendo agli spettatori un’anticipazione straordinaria di ciò che vedremo nel prossimo sequel diretto da Fede Alvarez.: loa grandezza naturale incanta i fan a Los Angeles Le reazioni dei fan non si sono fatte attendere. “Questo è HARDCORE OMG“, ha scritto un appassionato, mentre un altro ha commentato: “Ero già lì. Ma amico, tutto per questo film sembra immacolato”. Molti hanno notato le somiglianze con i design degli Xenomorfi delle puntate precedenti del franchise. “Ricorda l’originale con il teschio visibile. È perfetto”, ha dichiarato un tweet.