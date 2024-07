NewsRoom | anticipazioni ospiti e streaming della puntata di oggi 17 luglio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 17 luglio 2024)Questa sera, mercoledì 172024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.La“Compra, indossa, butta” sarà dedicata al fenomeno del fast fashion. Ogni anno nel mondo si producono 150 miliardi di nuovi capi di abbigliamento, venduti a prezzi stracciati e di qualità sempre più scadente. Si indossano poche volte, poi finiscono in fondo all’armadio e non vengono più usati.