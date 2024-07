Napoli | sgomberati sei appartamenti occupate da persone legate ai clan

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024): glierano occupati da nuclei familiari legati alContini/Bosti. Si tratta dell’Isolato 12 di via L. Giusso Ieri, le Forze dell’Ordine hanno effettuato le attività di sgombero coattivo di seioccupati abusivamente all’interno del plesso di edilizia pubblica denominato “Rione San Francesco” e conosciuto con la denominazione di “Rione Amicizia” sito nel quartiere San Carlo all’Arena, in particolare in Via Filippo Maria Briganti e vie limitrofe, in forza di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica di. A diffondere la notizia una Comunicazione della Questura disu delega della locale Procura della Repubblica.