Napoli cambiano i piani per le amichevoli | arriva la decisione ufficiale

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In questi minuti èto un comunicatodelche, di fatto, farà sicuramente piacere ai tifosi partenopei. Ildi Antonio Conte ha disputato nella giornata di ieri la sua prima amichevole di questo precampionato. Il team partenopeo ha infatti battuto 4-0 l’Anaune con le reti siglate da Leonardo Spinazzola, Walid Cheddira, Gianluca Gaetano e Cyril Ngonge. La sfida di ieri, considerando anche la grossissima differenza di valori tra le due squadre, è stata utile per la squadra di Antonio Conte soprattutto per testare la condizione fisica dopo questi primi giorni di allenamento a Dimaro. La prossima amichevole delsarà quella di sabato prossimo contro il Mantova di Davide Possanzini, appena promosso nel campionato di Serie A. Proprio sul fronte delle gareto un comunicatoda parte del club partenopeo.