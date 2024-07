Muore carbonizzato in auto per un rogo di sterpaglie

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un uomo di 93 anni è mortonella sua, andata in fiamme in una tragedia avvenuta questo pomeriggio. L'anziano, residente a Cocullo, in Abuzzo, è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco di Sulmona dopo un incendio dinelle campagne di Goriano Sicoli. I pompieri hanno spento le fiamme e hanno notato una Panda vecchio modello che era rimasta coinvolta nel. All'interno c'era il cadavere dell'anziano. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause che hanno generato l'incendio.