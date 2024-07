Mr Rain a Pordenone giovedì 18 luglio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo il successo della prime edizioni, l’estate musicale della città di Pordenone ritrova gli eventi di Pordenone Live 2024, rassegna che riaccenderà di luci, suoni e colori il Parco San Valentino nei mesi più caldi della bella stagione. Ad aprire il calendario di questa edizione sarà il rapper, cantautore e produttore discografico Mr.. Fra gli artisti più amati dal pubblico giovane, ma non solo, Mr.sarà protagonista sul palco del Parco San Valentino giovedì 18per l’unico concerto in Friuli Venezia Giulia del suo nuovo atteso tour estivo. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto (raggiungibili da Via Interna) dalle 18.30. Porte aperte al pubblico dalle 19.