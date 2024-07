LIVE Italia-Canada 1-0 Mondiali softball 2024 in DIRETTA | le azzurre passano in vantaggio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:10 Strike out per Koutsoyanopulos, l’adesso passerà in difesa. 21:08 Sheldon viene colpite e ottiene la prima base, si resta in questo inning. 21:07 Longhi entra in seconda base al posto di Cecchetti, pronta a correre l’azzurra. 21:07 Arriva l’eliminazione al volo per Longhi. 21:06 Cecchetti stabile in seconda base, bisogna approfittare di questa situazione. 21:05 PUNTOOOOOOOOOOOOO! BATTUTA EGREGIA DI CECCHETTI E FILLER VA A PUNTO! 21:03 Eliminazione al volo per Gasparotto. 21:02 Base ball conquistata da Filler, l’mette il primo corridore in base. SECONDO INNING 20:59 Arriva la terza eliminazione, illascia un corridore in base ma non marca punto. 20:57 Grande presa di Piancastelli, eliminazione al volo anche per Pilgrim. 20:56 Valida di Polidori, la canadese arriva in seconda base.