L’Aquila sterpaglie prendono fuoco e arrivano all’auto | anziano muore carbonizzato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un uomo di 93 anni ha perso la vita in modo tragico nel pomeriggio,nella sua auto durante un incendio. L’, residente a Cocullo, in Abruzzo, è stato ritrovato senza vita dai vigili deldi Sulmona. L’incidente è avvenuto nelle campagne di Goriano Sicoli, dove le fiamme hanno avvolto una vecchia Panda coinvolta nel rogo.Leggi anche: Auto piomba sulla folla a Parigi: 1 morto e diversi feriti gravi La dinamica dell’incidente I vigili del, intervenuti per spegnere l’incendio di, hanno scoperto il corpo dell’all’interno del veicolo. Al momento, sono in corso indagini per determinare le cause precise dell’incendio. Le prime ipotesi suggeriscono che potrebbe essersi trattato di un corto circuito. Le autorità ritengono che un incidente abbia causato un corto circuito nel veicolo, impedendo all’di uscire dall’abitacolo in tempo.