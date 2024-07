Golf | British Open 2024 per tre in Italia Francesco Molinari Guido Migliozzi e Matteo Manassero per fare bene al Royal Troon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Saranno tre glini in gara all’Championship, un numero che ricorre abbastanza di frequente nella recente storiana a quello che è ormai l’ultimo Major dell’anno. Per tutti già una discreta esperienza nel torneo, e per uno, come vedremo, anche un passaggio già avvenuto dalle parti del, la sede dell’edizione numero 152 di quello che, in, è conosciuto soprattutto come, infatti, fu presente nel 2016, quando questo campo nel sud-ovest della Scozia ospitò per l’ultima volta l’. Fu l’anno di Henrik Stenson e Phil Mickelson, un duello passato alla storia con lo svedese costretto a piazzare un -20 totale da record per reggere l’altrettanto mirabile -17 dell’uomo che è stato il più grande rivale di Tiger Woods.