Garuti all’Olimpia | Zhytaryuk sarà un esempio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ribolle viale Terme per l’ultimo colpo centrato dal gm dell’Olimpia Basket Cspt Danilo Francesconi, che dopo i preziosi attracchi in nerazzurro di Simone Conti e Alessandro Alberti in vista del prossimo campionato di B Interregionale, ha ieri ufficializzato l’ingresso in squadra del pivot classe 2004 Jacopo. Bolognese di 208 centimetri proveniente dalla cantera della Virtus Bologna, e reduce dall’esperienza in serie C con la maglia della Cmp Global (1,5 punti di media),si inserirà nei meccanismi di coach Mauro Zappi per diventare una delle sorprese della categoria, come già intravisto dal gm Francesconi, che lo presenta così: "è un giovane lungo con mezzi fisici davvero importanti. Voglio usare le parole del nostro capitano, che dopo tre mesi di allenamento insieme ci ha chiesto di prenderlo perché diventerà sicuramente un giocatore importante.