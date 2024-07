Fermata TEB di Borgo Palazzo è iniziato il posizionamento delle nuove scale fisse

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Bergamo. Ènella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 luglio ilnellaTeb di. Le rampevengono posate in sostituzionemobili, smontate lo scorso febbraio: l’impianto che permetteva l’uscita su viadalle banchine delladella tramvia Val Seriana era rimasto non funzionante per alcuni mesi, prima di essere smontato. Leincludono anche l’accessobiciclette. “I tempi per la progettazione si sono allungati più del previsto, sono state richiestemodifiche in corso, condivise con Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezzaferrovie einfrastrutture stradali e autostradali) in ottica sicurezza e ,non appena confermato il progetto, il fabbro ha cercato di costruirle nel più breve tempo possibile” spiega Marco Berlanda, assessore alla mobilità.