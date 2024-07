Concessioni edilizie Marotta e Di Piro | Un gran colpo del senatore Matera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn risultato, anche se primario, dide importanza che può rappresentare unade soluzione per sanare migliaia di immobili. Un emendamento che rappresenta un via libera per “cittadini inconsapevoli ed incolpevoli – così nella nota del– che si sono visti piombare addosso un problema gravissimo determinato a suo tempo dai Comuni che avevano omesso, con tutta evidenza per una mancata conoscenza delle procedure, il necessario passaggio presso l’Organo di tutela”. Segnalazioni arrivare dai sindaci dell’area del Taburno Camposauro e del matesino. Ildi Fratelli d’Italia piazza ilche può aprire strade importanti.