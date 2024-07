Ciclismo a Gaggioli e Ginevra Bacci i titoli toscani allievi crono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Scarperia,17 luglio 2024 – Un’altra splendida vittoria per l’allievo William Lucianoche dopo aver dato spettacolo nelle gare in linea vincendo anche con l’arrivo in salita (vedi domenica nella Pisa-Volterra) si è aggiudicato la maglia di campione toscano ametro sulla pista dell’Autodromo Internazionale del Mugello dopo una sfida avvincente con Menici (4 secondi il distacco tra i due) sui 10 km e 490 metri della prova. Nella gara delle allieve il successo perdella Vangi Ladies Cycling Team mentre a completare questo 4° Trofeo Unione Montana del Mugello (era presente il suo rappresentante nonché sindaco di Scarperia San Piero a Sieve Federico Ignesti) le due gare valide per il 13° Memorial Tommaso Cavorso per esordienti del 1° e 2° anno con i successi di Diego De Stefano della Butese e del campione toscano in linea Duccio Menici della Fosco Bessi.