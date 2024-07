Calciomercato Napoli insidia Milan per l’obiettivo di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ildi Antoniosta inseguendo un calciatore, ma in queste ultime bisogna registrare un importante inserimento da parte del. Ildi Antonioè sceso per la prima volta in campo nell’amichevole di ieri contro l’Anaune. Il team partenopeo ha vinto per 4-0 (reti di Leonardo Spinazzola, Walid Cheddira, Gianluca Gaetano e Cyril Ngone. Gli azzurri si stanno preparando ora per la gara di sabato contro il Mantova (neopromosso in B), ma a farla da padrone in queste ultime ore sono le varie indiscrezioni di. Dopo gli arrivi dei vari Leonardo Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno, infatti, Giovanni Manna (nuovo direttore sportivo del) è al lavoro per chiudere altri colpi in entrata. Tuttavia, prima di prendere qualcuno, il dirigente partenopeo deve assolutamente far partire qualcuno.