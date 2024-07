Anziano Scompare da una RSA | Ritrovato Dopo Ore dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Teramo - Questa mattina, un 82enne ospite di una RSA di Teramo ha fatto perdere le proprie tracce, suscitando grande preoccupazione tra il personale della struttura e i familiari. L', in un momento di disorientamento, si è allontanato senza avvertire nessuno. Immediatamente sono scattate le ricerche, condotte daidi Teramo, che si sono mobilitati per ritrovare l'uomo.alcune ore di intensa attività, l'è stato rintracciato nelle vie del centro della città, in un lieve stato confusionale. Ilo hanno prontamente assistito, offrendogli supporto e rifocillandolo prima di riaccompagnarlo alla RSA, dove è stato accolto con sollievo e gratitudine dal personale e dai suoi familiari. Fortunatamente, l'uomo sta bene e non ha riportato conseguenze gravi dall'accaduto, grazie alla tempestività e all'efficacia dell'intervento delle forze dell'ordine.