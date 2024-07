Amichevoli 2024 l’Inter batte il Lugano 3-2 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ildi Inter-3-2, match valido come amichevole estivain preparazione al campionato di Serie A: ecco chi hai gol. Primo test per la squadra di Simone Inzaghi, che al BPER Training Center ha sfidato in quella che ormai è una classica sfida gli svizzeri, reduci dal netto successo ai danni del Parma. I nerazzurri sbloccano la gara al 10? con Correa, ma ilrisponde dal dischetto con Przybylko al 18?, su calcio di rigore, e poi passa in vantaggio al 25? sempre grazie all’attaccante polacco. Nella ripresa inizia il Mehdi Taremi show: dopo l’assist a Correa, l’iraniano ristabilisce la parità al 59? su calcio di rigore e poi realizza il gol del 3-2 (nonché la doppietta personale) al 65? con un delicato scavetto a tu per tu col portiere.