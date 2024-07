Yara Gambirasio la verità di Bossetti | parla il suo legale

Leggi tutta la notizia su tvzap

Massimo, l'uomo condannato in via definitiva all'ergastolo nel 2018 per l'omicidio della tredicenne, ha deciso di partecipare alla nuova docuserie Netflix "Il Caso: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio". L'avvocato Claudio Salvagni ha spiegato, in una recente intervista rilasciata a Fanpage.it, perché il suo assistito ha deciso di partecipare alla docuserie. è scomparsa il 26 novembre 2010 ed è stata ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011.