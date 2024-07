Unindustria Giuseppe Biazzo sarà il presidente per il 2024-2028

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Il consiglio generale diha designatoall'unanimità comedell'associazione per il quadrienniol'assemblea privata del 24 settembre ad eleggere il nuovoe la sua squadra di presidenza approvando programma e deleghe. Il prossimodell'associazione degli industriali del Lazio,(designato alla successione di Angelo Camilli, oggi vicedi Confindustria con delega per credito, finanza e fisco) è fondatore e amministratore delegato di Orienta spa. "Ha fondato - ricorda una nota - nel 1993 la prima società del gruppo Orienta presente oggi direttamente in 4 paesi europei e tramite la rete Eutotemps in altri 5 paesi in Europa".