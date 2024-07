Stadio l’Empoli sogna in grande Dettagli tempi e costi | come sarà il nuovo Castellani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Empoli, 16 luglio 2024 – Sostenibilità ambientale, una capienza da 18.600 posti (circa 2.500 in più rispetto all’attuale), tribune completamente coperte a ridosso del campo e spazio agli esercizi commerciali. Eccoapparirà al termine dell’intervento di riqualificazione proposto delFc loCarlo-Computer Gross Arena. Un impianto avveniristico pensato per essere vissuto sette giorni su sette. La previsione per il completamento dei lavori è di 29 mesi, 36 tenendo conto anche della parte sportiva perché durante la realizzazione del progetto la squadra continuerà a giocare le partite casalinghe nella struttura di viale delle Olimpiadi. Una time line chesuddivisa in cinque step. Empoli, ecco il. Presentato il progetto Il primo riguarderà la Curva Sud, con la rimozione degli attuali quattro blocchi e la realizzazione di una tribuna da 4mila posti, interamente dedicati ai tifosi empolesi (gli ultrà migreranno quindi dalla Maratona Inferiore).