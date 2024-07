Schermidori indagati Sentiti dal tribunale federale | Sospensione confermata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Siena, 16 luglio 2024 – Dovevano essere ascoltati entro tre giorni dal momento in cui era stata comunicata loro lacautelare da ogni attività in seno alla Federazione italiana scherma. La doccia fredda per i dueaccusati del presunto stupro di una campionessa della specialità che all’epoca dei fatti, accaduti a Chianciano nell’agosto 2023, era ancora minorenne, risale a venerdì scorso. Di conseguenza le due giovani stelle della scherma azzurra, Emanuele Nardella, 21 anni, e Lapo Pucci che ne ha 19, si dovevano presentare ieri pomeriggio davanti alla giustizia sportiva. Per essere ascoltati e riferire la loro verità, come confermava ieri mattina anche l’avvocato Enrico De Martino. Poco prima delle 19 è stata comunicata ieri la decisione ai loro legali, De Martino appunto ma anche Gian Paolo Del Sasso che assiste Pucci e Matteo Antonio Starace che segue Nardella.