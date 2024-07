Roma Sky | accordo raggiunto con Soulé si tratta con la Juventus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Lafa un passo avanti importante nella corsa per Matias: come riporta Sky, infatti, la società giallorossa avrebbe trovato l’con l’argentino classe 2003 di proprietà dellae che si è messo in mostra lo scorso anno nel massimo campionato con il Frosinone. Ora, quindi, serve trovare l’intesa economica con i bianconeri: si parte da un’offerta di 25 milioni di euro bonus compresi (la stessa presentata dal Leicester), mentre lane chiede almeno una decina in più., Sky:con, sicon laSportFace.