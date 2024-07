Rissa al parco XXII Aprile | Non è un caso isolato La zona resta invivibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) "Non si tratta di una singola, di un. Il problema è quotidiano e si trascina da anni: spaccio, degrado, urla, schiamazzi notturni. Una volta per tutte bisognerebbe prendere in mano la situazione". Dopo l’ennesimache domenica pomeriggio ha coinvolto una ventina di giovani stranieri all’interno del notoprende la parola Liliana Ferrari, agente della Polizia locale in pensione e membro del comitato per una Modena Pulita e Sicura. "Ladi domenica ha coinvolto gruppi di africani e pakistani. Questi ultimi sono ragazzi molto giovani, quasi tutti rider che vengono alper giocare a cricket e non hanno mai dato problemi – sottolinea –. Ne crea invece il cospiscuo numero di ragazzi africani che quotidianamente spacciano e che, probabilmente, sono entrati in contrasto col gruppo rivale".