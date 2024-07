Quattro furti in una notte | arrestati dai carabinieri in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 luglio 2024) Idella Stazione di Sperlonga hanno denunciato due individui per il reato di furto aggravato. I sospettati sono un cittadino russo nato nel 1988 e un cittadino nato nel 1999, entrambi residenti a Itri. La Dinamica deiSecondo la ricostruzione dei militari, nella tarda serata dell’8 luglio, i due sospettati hanno commessoin diversi stabilimenti balneari della zona. In uno degli stabilimenti, tra le 21:45 e le 22:00, i ladri hanno forzato una finestra sul retro per entrare e rubare 10 bottiglie di vino pregiato e 500 euro in contanti. Negli altri tre stabilimenti, ihanno seguito un modello simile: i malfattori si sono appropriati di vari generi alimentari, due telefoni cellulari e una somma totale di 1.100 euro in contanti.