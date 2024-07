Quattro buone giornate la recensione | un intenso dramma sulla dipendenza

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) Protagonista diè una trentenne che, nell'ennesimo tentativo di disintossicarsi, chiede aiuto a quella madre della quale ha più volte tradito la fiducia. Disponibile su Netflix. Margaret "Molly" Wheeler, una tossicodipendente di trentun anni, suona alla porta di sua madre Deb, che non vede da oltre un anno. La ragazza è in crisi e in profonda astinenza e cerca aiuto dalla genitrice, sostenendo di esser pronta - per l'ennesima volta - ad andare in un centro specializzato nel tentativo di disintossicarsi una volta per tutte. Inizialmente Deb, delusa da quella figlia che più volte ha tradito la sua fiducia, si rifiuta di aiutarla ma il mattino successivo, dopo aver visto come Molly abbia trascorso la notte all'addiaccio nel giardino di casa, si fa impietosire e la