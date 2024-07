Pmi bergamasche a lezione di Intelligenza Artificiale con Ri-Generarsi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 luglio 2024) Dalmine. Rimanere competitivi sul mercato, agganciando la rivoluzione digitale e le opportunità offerte dall’Generativa. È questa la promessa che ha mosso, lunedì 15 luglio, 75 piccole medie impreseche si sono date appuntamento al Point di Dalmine per partecipare ad un evento formativo organizzato dal Punto Impresa Digitale di Bergamo Sviluppo – azienda speciale della Camera di Commercio – in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale e Microsoft Italia. Tutti in aula per imparare ad applicare l’AI nella propria impresa per innovare processi, rielaborare dati, ottimizzare il marketing e la comunicazione. Tutte con lo stesso obiettivo: far crescere il proprio business. Ma anche per rassicurare quanti temono di perdere mercato e lavoro.