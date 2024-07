Napoli-Anaune Val di Non 4-0 | buona la prima di Conte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 - E' con un 4-0 che parte l'avventura di Antoniosulla panchina del. Laamichevole estiva vede gli azzurri opporsi all'Val Di Non, un avversario ormai di routine nella preparazione durante il ritiro di Dimaro. Il tecnico salentino lancia un 3-4-3 che all'occorrenza diventa un 3-4-2-1, il modulo presumibilmente scelto per le partite cheranno: quelle in cui chissà se ci sarà Osimhen, oggi assente per infortunio ma forse anche per le sirene di mercato. Larete dell'estate la firma uno degli ultimi arrivati, Spinazzola, che vede poi il proprio bottino rimpinguato da un rigore di Cheddira e dalle reti di Gaetano e Ngonge. Il primo test finisce 4-0 e, soprattutto per quanto riguarda la ripresa, con un undici totalmente rivoluzionato, l'aria da lavori in corso è ancora bella forte.