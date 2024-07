Napoli-Anaune 4-0 cronaca e tabellino

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 16 luglio 2024)4-0 –della prima amichevole della nuova stagione. Senza Victor Osimhen, a riposo per un affaticamento, ilsegna quattro gol nel primo test amichevole del ritiro di Dimaro contro l’. Antonio Conte schiera un classico 3-4-2-1 con Politano e Lindstrom a supporto di Simeone. La prima occasione, dopo un tentativo di rovesciata del Cholito, è del’ex Eintracht, che al 6? penetra in area ma calcia senza forza favorendo la parata di Gionta. All’11’ altra chance. Cajuste lancia sul lato destro per Mazzocchi che serve in area Simeone, ma l’argentino di prima intenzione non inquadra lo specchio della porta.