Nadal-Borg oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Bastad 2024

(Di martedì 16 luglio 2024) Rafase la vedrà contro Leonel primo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città svedese. Derby tra wild card in Scandinavia, dove la star del torneo Rafa– al rientro in campo dopo la sconfitta con Zverev al Roland Garros e dopo aver saltato la stagione su erba – sfida il figlio di Bjorn, beniamino del pubblico locale. Ampiamente favorito il maiorchino, apparso in gran spolvero nel match di doppio insieme a Ruud. I due non si sono mai sfidati in carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(martedì 16 luglio). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sul Centre Court, con inizio fissato non prima delle ore 14.30.