L’ex PSG Kurzawa interrogato dalla polizia per presunta aggressione

(Di martedì 16 luglio 2024) Parigi, 16 luglio 2024 – Non è un bel momento per Layvin. Il difensore classe 1992, è al momento svincolato dopo la fine della sua avventura con il Paris Saint Germain e nessuna squadra si è ancora fatta avanti per lui nonostante il probabile interesse dell’Inter, che però ha deciso di virare su altri profili. Nella giornata di venerdì,è statofrancese in relazione a un caso diall’uscita di una discoteca nell’ottavo arrondissement di Parigi. A denunciarlo un turista canadese che, stando alle sue dichiarazione, sarebbe stato aggredito dal terzino con l’accusa di cancellare un presunto video dal cellulare. I fatti risalirebbero alla notte tra sabato 29 e domenica 30 maggio.