Le sensazioni positive Il modulo ha convinto Sottil già a suo agio Sorpresa Distefano

(Di martedì 16 luglio 2024) Per adesso si tratta solo di un sorriso accennato, eppure il sentore è che - per quello che riguarda l’assimilazione del nuovo- Palladino possa ritenersi più che soddisfatto. Il test con la Primavera, per quanto non eccessivamente probante, ha confermato che il vestito di partenza della sua Viola (il 3-4-2-1) calza a pennello a quei pochi interpreti che fin qui hanno avuto modo di lavorare alle sue dipendenze nella prima settimana di ritiro. Zero sbavature in difesa, tante penetrazioni in area di rigore e giusto qualche automatismo da rivedere in mediana.