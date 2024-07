Le acconciature anti caldo combattono l’afa con stile

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 16 luglio 2024) I capelli lunghi hanno indubbiamente il loro fascino, ma lasciarli sciolti in estate può rivelarsi una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Trovare dellefacili e veloci da realizzare è sicuramente la strada più smart da percorrere per riuscire a sopravvivere alsenza dover sacrificare nemmeno un grammo di. Nei mesi più caldi dell’anno riuscire a gestire i capelli lunghi e medi condiventa una sfida quotidiana. E per quanto usare il phon è la cosa che più si avvicina a una tortura legalizzata, è assolutamente necessario, perché a legare i capelli ancora umidi si rischia solo di danneggiarli. A questo punto, tra il calore che viene da fuori e quello dell’asciugacapelli, si raggiunge il punto di ebollizione in pochi secondi.