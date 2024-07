Insulto razzista e rissa in Como-Wolverhampton | la ricostruzione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Doveva essere una semplice amichevole, utile a mettere benzina nel motore e testare il proprio livello contro una squadra di Premier League, ma è finita decisamente male. È quanto accaduto ieri a Marbella (Spagna) tra, partita macchiata da un episodio di razzismo e finita in. A metà del secondo tempo, l’attaccante degli inglesi, Daniel Podence, è stato espulso per aver sferrato un pugno a un difensore biancoblu per un presuntorivolto al compagno Hwang Hee-Chan. “Channy è davvero deluso da quanto accaduto, è comprensibile – ha dichiarato il tecnico O’Neil – Ho parlato subito con lui, ho chiesto se voleva far uscire la squadra dal campo o se voleva uscire lui stesso, ma desiderava che la squadra continuasse e fare il lavoro di cui aveva bisogno. È davvero deludente che sia successo, che dobbiamo parlarne e che abbia avuto un impatto sul gioco.