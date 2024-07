In un anno intercettato 1 milione di euro di valuta non dichiarata presso l’Aeroporto di Capodichino

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 16 luglio 2024) Guardia di Finanza ed Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in 1oltre 70 passeggeri Napoli. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Napoli 1 h, da inizio, oltre 70 passeggeri che htentato di occultare la movimentazione dial di sopra della soglia dei 10.000, omettendone la prevista dichiarazione. In particolare, i controlli transfrontalieri, intensificati con l’avvio della stagione estiva, hconsentito di individuare contante non dichiarato per un ammontare complessivo pari a oltre 1di, a cui sono corrisposte sanzioni per oltre 33.000