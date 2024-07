Il traffico troppi paletti ai mezzi privati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Bologna, 16 luglio 2024 – Lo scopo dell'operazione Città 30 non è la salvaguardia delle vite umane. Da ideologo di estrema sinistra il sindaco vuole scoraggiare ilveicolare privato: i cittadini debbono viaggiare con ipubblici, oppure in bici. Per questo continua a portare i parcheggi fuori dal centro e dalle periferie densamente abitate ai capolinea dei tram, ad impedire ilprivato aumentando i divieti di transito e soprattutto a restringere le corsie ad una larghezza inferiore ai 3 metri, con vincoli tali per cui il sorpasso è impossibile. Molti vivono questi imposizioni come un sopruso.