Hugh Jackman sul legame con Kevin Feige nato dai fumetti che gli ha contrabbandato sul set di X-MEN

(Di martedì 16 luglio 2024)sulcondaiche gli hasul set di X-MEN Nel 2015,ha fatto colpo al Comic-Con quando ha confermato che il suo periodo nei panni di Wolverine sarebbe termicon il film successivo che sarebbe stato Logan – The Wolverine di James Mangold, uscito nelle sale due anni dopo. Il film ha posto fine alla storia del mutante artigliato in modo definitivo, rendendo ancora più sorprendente il fatto cheriprenderà il ruolo in Deadpool & Wolverine. L’attore comprensibilmente non ha potuto rinunciare all’opportunità di unirsi al MCU, ma anche un certo Mercenario Chiacchierone lo ha aiutato a fargli cambiare idea. Parlando con il New York Times,ha ripensato alla serie di eventi che lo hanno portato a recitare in Logan e ha deciso che era il momento giusto per appendere gli artigli al chiodo.