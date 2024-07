Governo Attal l' ultimo Cdm e le dimissioni E il premier si emancipa da Macron

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 16 luglio 2024) I ministri deldi Gabrielsi sono riuniti per l'Cdm e poi, alle 11.30, andranno all'Eliseo da Emmanuel, che dovrebbe accettarne le, cosa che aveva rifiutato di fare la settimana scorsa. Tra due giorni, giovedì alle 15, si riunirà per la prima volta la nuova Assemblea nazionale, dopo le elezioni del 30 giugno e 7 luglio, nelle quali il Nuovo fronte popolare ha ottenuto un’inaspettata vittoria. Con la prima sessione verrà eletto il nuovo presidente dell’Assemblea, che manterrà la carica per l’intera legislatura. Data la divisione dell’Assemblea in tre grandi blocchi, e la litigiosità dei primi arrivati, sarà molto complicato prevedere il nuovo presidente. La Francia entrerà in un periodo di transizione che potrebbe durare giorni, persino settimane.