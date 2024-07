Gen V | la Stagione 2 anticipata dal finale di The Boys

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 16 luglio 2024) Le lezioni sono ricominciate. Lo dicono le piattaforme ufficiali dei social media di Gen V, il primo spinoff live-action di The. Nella tarda serata di lunedì, il team marketing di Prime Video ha condiviso un’immagine della protagonista della serie, Jaz Sinclair, che indossa la felpa della Godolkin, suggerendo che le riprese della secondadello show sono iniziate. Le riprese della serie avrebbero dovuto iniziare all’inizio di quest’anno, ma sono state ritardate a causa della morte di Chance Perdomo in seguito a un incidente in moto. Secondo il creatore di The, Eric Kripke, la morte di Perdomo sarà affrontata direttamente nella seconda. Class is in session pic.twitter.com/Mtx5XDcNAe— GEN V (@genv) July 16, 2024 “Per prima cosa, è una cosa incredibilmente tragica e il mio cuore va alla sua famiglia”, ha detto Kripke a TVLine il mese scorso.