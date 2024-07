Fitto in pole come commissario per l' Italia Ma c' è l' ipotesi Lollobrigida

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) Giorgia Meloni chiede una vicepresidenza e un portafoglio di peso per l'all'interno del prossimo esecutivo europeo: quello delalla concorrenza, obiettivo difficile, resta uno dei posti più ambiti perché consentirebbe all'di avere un ruolo privilegiato nella gestione di dossier spinosi, balneari in primis. Sul tavolo restano altre opzionile deleghe al mercato interno, al bilancio e agli affari economici, quest'ultima nelle mani di Paolo Gentiloni. Attualmente il nome che circola con insistenza per la poltrona diè sempre quello del ministro per gli Affari europei e il Pnrr Raffaele, che ieri a Roma ha incontrato il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, ufficialmente per discutere di Pnrr e politica di coesione. Ma c'è anche chi pensa che quello dipossa essere solo un ballon d'essai. D'ordinanza, quasi.