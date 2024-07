Firenze turista si arrampica sulla statua del Giambologna e mima atti sessuali Esplode la polemica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Ancora uno sfregio all’arte nel cuore di. Stavolta nel mirino dei super cafoni è finita ladelin Borgo San Jacopo dove una giovanesi ètando. Le immagini della ragazza bionda che si sbaciucchia, si struscia e si penzola dal bronzo ammiccando sessualmente hanno fatto il giro dei social, scatenando tutta la rabbia e le polemiche del caso. «Che schifo», «Vuol dire non avere rispetto» «merita di meglio», sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso i post di denuncia. C’è anche chi ci va più pesante, ma tutti sembrano ricordare che la città che non ha più voglia di essere ’stuprata’, come è appunto successo all’opera del, realizzata tra il 1560 e il 1565. E pensare che non è la prima volta che i nostri monumenti finiscono nel mirino di vandali e cafoni.