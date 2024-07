Firenze Avis lancia Mettiti in gioco | campagna estiva per le donazioni

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 16 luglio 2024) “in”: è il titolo della nuovata daToscana per sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma. Un messaggio che sarà veicolato da più canali: oltre mille affissioni in oltre 50 Comuni toscani, 100mila sottobicchieri distribuiti gratuitamente dain pub, birrerie e sagre del territorio, campagne social e spot radio. “Maggio e giugno – commenta la presidente diToscana, Claudia– hanno già mostrato i primi segnali di cedimento in termini die sappiamo che l’estate rappresenta sempre il periodo più critico. Questavuole intercettare un pubblico trasversale, ma ha un focus peculiare sui più giovani. La sensibilizzazione delle nuove generazioni è un passaggio fondamentale, così come la necessità di sfatare alcuni falsi miti ricorrenti”.