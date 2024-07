Cronache estive di un pendolare della Roma-Lido

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 16 luglio 2024) Ostia, 16 luglio 2024- Essere unè sempre difficile; ma essere un, tra le più complesse tratte ferroviarie italiane, è difficilissimo. Se, a questa situazione non del tutto rosea, si aggiunge la consapevolezza che s’è fatto ormai metà luglio, lo scenario assume inquietanti bagliori catastrofici. Un martedì estivo, esterno giorno. Com’è usuale, la banchinafreccia mare è gremita di gente. Qualcuno porta sotto braccio l’ombrellone da piantare nelle affollate e agognate spiagge ostiensi. Quel che il turista non sa è che ad Ostia potrebbe non arrivare. Lo sa benissimo, invece, lo sventurato– o coraggioso?- che è avvezzo ai disservizitratta. Arrivare a casa è una questione di statistica. La probabilità di rientrare è la maggioranza, ma non è assoluta. Stavolta, 15 luglio 2024, il treno parte puntuale, poco dopo le tredici.