Consulta | imposta regionale su demanio marittimo estendibile a autorità portuale**

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (Adnkronos) – Non è illegittima la norma della legge della Regione Lazio che ha sottoposto all?sulle concessioni statali dei beni delanche quelle rilasciate dalledi sistema portuale (Adsp). Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 131 del 2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sull?art. 6 della legge della Regione Lazio n. 2 del 2013.La sentenza ha affermato che la norma censurata non viola gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto non si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva e non determina una doppia imposizione. Né la medesima norma viola l?art. 117, terzo comma, Cost.