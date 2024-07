Ciclista in quota cade in un corso d’acqua Ferito riesce a uscire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Brutta avventura per un amante delle due ruote rimastoin un incidente in montagna ieri pomeriggio prima delle 14. Il, un 68enne, è finito in un torrente tra Malga Trela e Passo Trela (Valdidentro). Nonostante un trauma a una spalla è riuscito adall’acqua da solo. L’eliambulanza e gli uomini del Socalpino hanno recuperato lo sportivo caduto in una zona impervia. Ilè stato elitrasportato in codice giallo (media gravità) all’ospedale Morelli di Sondalo. Sempre i tecnici del Socalpino, sono intervenuti in Valmasino. Un 69enne è caduto intorno alle 16. Da qui l’allarme alla centrale di Areu. Per l’uomo, fortunatamente, solo ferite lievi, come per un 81enne infortunatosi a Campodolcino.