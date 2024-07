Carli fa tris | dopo Kubica e Karic ufficiale anche l’addio di Rillo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) le voci dei giorni scorsi che parlavano di un accordo ad un passo, èl'approdo del terzino Francescoal Potenza. L'ormai ex giallorosso avrebbe trovato pochissimo spazio al Benevento, da qui la scelta di cederlo in prestito ad una squadra dove il classe 2000 ha già militato nel 2022-23 giocando diciotto partite. Questa la nota della società: "Il Benevento Calcio rende noto di aver raggiunto l'accordo con la società del Potenza Calcio per la cessione temporanea del calciatore Francesco. Il Club giallorosso augura a Francesco le migliori soddisfazioni professionali e personali".