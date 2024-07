Calciomercato com – Milan mercoledì è il Morata-day | dirigenza al completo a Madrid per pagare la clausola i dettagli|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 16 luglio 2024) 2024-07-16 20:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com: Il traguardo è lì visibile, ilsi trova nel rettilineo finale per arrivare all’obiettivo Alvaro. In queste ore il club rossonero sta mettendo in moto tutta la macchina burocratica che porterà il centravanti fresco campione d’Europa alla firma su un contratto di 4 anni (con opzione per il 5) a circa 5 milioni più bonus a stagione. Uno sforzo importante per un giocatore importante scelto e convinto da Zlatan Ibrahimovic in prima persona. VIAGGIO A– Nella giornata diGiorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic voleranno alla volta diper ultimare l’operazione Alvaro, curata grazie al lavoro dell’intermediario e agente FIFA Beppe Bozzo.