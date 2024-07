Attività ad hoc staff esperto Ecco l’estate di Monticello per famiglie e bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024)SPA&FIT, punto di riferimento del benessere in Lombardia, a pochi chilometri da Milano, dal primo luglio ha dato il benvenuto, tutti i giorni, aidai 3 anni in su creando per loro un programma dispecifiche e un ingresso speciale, dal lunedì al venerdì. Infatti da quest’anno coinvolge il pubblico dei bimbi con una serie didi intrattenimento gestite da personale dedicato,capace di interpretare il mondo del wellness dal punto di vista dei più piccoli. I bimbi potranno contare su un ingresso dedicato full day che comprende non solo giochi, ma meditazione e momenti di socializzazione organizzati da esperti dell’infanzia con sessioni calibrate sulle loro esigenze di benessere dopo l’inverno sui banchi di scuola.